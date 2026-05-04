Названы препараты от аллергии, замедляющие реакцию за рулем

Химик Панов: лекарства от аллергии могут снижать внимание на дороге
Принято считать, что современные средства от аллергии не мешают обычной активности, однако некоторые из них влияют на скорость реакции и устойчивость внимания. Для водителей это становится особенно важным, так как управление автомобилем требует постоянной концентрации и мгновенных действий при изменении дорожной обстановки, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Аллергическая реакция возникает из-за гистамина — вещества, участвующего в разных процессах организма. При контакте с аллергеном его уровень резко повышается. Гистамин воздействует на Н1-рецепторы в тканях, что вызывает симптомы аллергии: появляется отек слизистых, зуд, слезотечение и чихание. Антигистаминные препараты блокируют эти рецепторы, уменьшая проявления аллергии. Некоторые средства также действуют на Н1-рецепторы в мозге, что может приводить к сонливости, замедлению реакции и снижению концентрации.

«Это особенно характерно для препаратов первого поколения на основе дифенгидрамина, хлоропирамина, клемастина. Препараты второго и третьего поколения вызывают заторможенность гораздо реже. Но реакция организма индивидуальна, особенно в первые дни приема», — объяснил он.

В инструкции к каждому средству указаны противопоказания и возможные последствия, поэтому перед тем, как сесть за руль после приема лекарства, нужно внимательно изучить инструкцию и при необходимости обсудить с врачом выбор препарата.

«Если после приема лекарства появляется сонливость, снижается концентрация или замедляется реакция, управление автомобилем лучше отложить на время и вместе со специалистом подобрать другой препарат или скорректировать схему лечения», — резюмировал химик.

