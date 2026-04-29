Появилось видео задержания агента Киева, готовившего теракт в Крыму

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания 49-летнего россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил в Крыму теракт против руководителя одной из силовых структур, а также планировал диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Соответствующие кадры публикует ТАСС.

На опубликованном видео показано, как сотрудники спецслужбы задерживают подозреваемого на улице. При задержании у него обнаружили готовое к использованию радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного типа массой около 2 кг, спрятанное в пластиковую канистру. Кроме того, у фигуранта нашли взрывчатые вещества и комплектующие иностранного производства для изготовления еще двух аналогичных устройств, добавили в ФСБ.

По версии следствия в 2025 году крымчанин был завербован через Telegram украинской спецслужбой. По заданию куратора он передавал Киеву фотографии, видео и координаты воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры полуострова.

В дальнейшем фигурант планировал совершить теракты на объектах газо- и электроснабжения Крыма, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур региона, считают в ФСБ. После выполнения заданий злоумышленник должен был уехать из России.

