В Екатеринбурге 17-летнего школьника поймали на попытке диверсии

В Свердловской области суд избрал меру пресечения молодому человеку, которого подозревают в попытке совершить диверсию. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По данным следствия, 17-летний местный житель пытался поджечь трансформатор в одном из районов Екатеринбурга. В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело.

«Мера пресечения обвиняемому избрана в виде заключения под стражу на срок по 6 июля 2026 года», – сообщается в публикации.

Решение еще не вступило в силу, молодой человек может обжаловать его.

До этого жителя Краснодарского края лишили свободы на более чем десять лет за диверсию. Как удалось выяснить следователям, он откликнулся на объявление о заработке.

За 20 тысяч рублей он поджег релейный шкаф на железной дороге. При этом он знал, что совершает преступление. Так как мужчина получил травмы, ему обещали заплатить больше, но в итоге денег осужденный так и не получил.

