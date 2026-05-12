Умер звезда «Мы из джаза» и «Кин-дза-дза!» Вадим Александров

На 88-м году жизни умер заслуженный артист России Вадим Александров, запомнившийся зрителям ролями в культовых советских картинах — в том числе «Мы из джаза» и «Экипаж». Об сообщается на официальном сайте «Кино-театр. ру».

По данным Telegram-канала Mash, c 2016 года артист страдал онкологией. Его не стало 8 мая у себя дома в столичных Сокольниках.

Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962 году он окончил театральное училище имени М. С. Щепкина и начал театральную карьеру в Центральном детском театре (ныне РАМТ). С 1988 по 2000 год актер служил в Театре-студии под руководством Олега Табакова, где участвовал в постановках «Ревизор», «Механическое пианино», «Станционный смотритель» и других.

Табаков высоко отзывался о Вадиме Александрове, отмечая, что видел его еще в спектакле Эфроса «Друг мой Колька» и считал весьма зрелым артистом.

«Он работает старательно и серьезно, как только может работать актер, знающий все трудности театрального дела. Он до предела, до странности предан актерской профессии, у него ничего нет, кроме театра», — отмечал артист.

Дебют Вадима Александрова в кино состоялся в 1967 году. В 1994-м он удостоился звания заслуженного артиста России. В его фильмографии — десятки знаковых советских картин: «Усатый нянь», «Женщина, которая поет», «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Мы из джаза», «Возвращение Будулая» и многие другие.

Среди более новых работ артиста — «Марш Турецкого», «Каменская», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины» и другие. Всего в творческой биографии Вадима Александрова насчитывается 147 кино- и телепроектов.

