В Москве мужчина избил отца, сломал гортань и бросил умирать в квартире

В Москве иностранца подозревают в убийстве отца. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
Инцидент произошел на улице Обручева. По данным Telegram-канала, взрослый сын сломал 68-летнему родителю гортань, после чего оставил умирать в квартире.
Когда о произошедшем стало известно, вызвали медиков. Специалисты доставили мигранта в больницу, но там он скончался.
«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. На месте работают следователи», – сообщается в публикации.
По данным МК, сын также избил родителя. Известно, что старший член семьи работал в строительной фирме, сын был безработным.
До этого в Красноярском крае сын расправился с отцом из-за надписи на машине. Перед этим вместе с женой мужчина убирал участок, на лежавшем на машине стегу женщина написала: «Люблю».
Увидев это слово, сын разозлился и напал на отца со спины. Уже некоторое время младший член семьи думал, что отец планирует расправиться с ним, а надпись якобы стала еще одним доказательством этого.
Ранее разорившийся мужчина убил отца ради наследства и смыл останки в унитаз.