В Москве мужчина избил отца, сломал гортань и бросил умирать в квартире

В Москве мигранта задержали за убийство отца

В Москве иностранца подозревают в убийстве отца. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на улице Обручева. По данным Telegram-канала, взрослый сын сломал 68-летнему родителю гортань, после чего оставил умирать в квартире.

Когда о произошедшем стало известно, вызвали медиков. Специалисты доставили мигранта в больницу, но там он скончался.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. На месте работают следователи», – сообщается в публикации.

По данным МК, сын также избил родителя. Известно, что старший член семьи работал в строительной фирме, сын был безработным.

До этого в Красноярском крае сын расправился с отцом из-за надписи на машине.

Увидев это слово, сын разозлился и напал на отца со спины. Уже некоторое время младший член семьи думал, что отец планирует расправиться с ним, а надпись якобы стала еще одним доказательством этого.

