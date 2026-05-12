Россиянам объяснили, что грозит за разглашение размера зарплаты

Юрист Южалин: раскрытие зарплаты может нарушить закон о персональных данных
По закону работодатели имеют право установить запрет на разглашение той или иной конфиденциальной информации. Однако размер зарплаты сотрудника лично для него не может являться такими данными, поэтому распоряжаться этой информацией работник может по своему усмотрению, объяснил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Однако важно, что в некоторых случаях раскрытие размера зарплаты все-таки можно приравнять к раскрытию персональных данных – это распространяется на ситуации, когда речь идет об уровне оплаты труда другого человека, объяснил юрист.

«По мнению Роскомнадзора, сведения о заработной плате стороннего лица являются информацией, содержащей персональные данные (письмо Роскомнадзора от 07.02.2014 №08КМ-368), — отметил эксперт. — Если следовать данной логике, то распространять (или разглашать) персональные данные, включая сведения о заработной плате, без согласия самого работника запрещено».

В таких ситуациях запрет работодателя на разглашение зарплаты считается законным, заключил специалист.

До этого Александр Южалин сообщил, что работодатель по закону имеет право перечислять сотрудникам зарплату чаще двух раз в месяц. Однако при этом по ТК РФ нарушением считается выплата зарплаты реже, чем каждые полмесяца

