Юрист объяснил требования к срокам выплаты зарплаты россиянам

Юрист Южалин: работодатель не может платить зарплату реже, чем каждые полмесяца
Работодатель по закону имеет право перечислять сотрудникам зарплату чаще двух раз в месяц. При этом по ТК РФ нарушением считается выплата зарплаты реже, чем каждые полмесяца, объяснил RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По его словам, точные даты выплаты зарплаты определяются правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР), а также трудовым договором. Важно, чтобы перечисления производились не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, который оплачивается. Поэтому платить реже, чем каждые полмесяца, работодатель не может, но устанавливать даты более частых выплат не запрещается, пояснил специалист.

«Но есть условия: работодателю необходимо определить периоды и сроки выплаты заработной платы в ПВТР, коллективном или трудовом договоре, — добавил юрист. — Также в любом случае должно соблюдаться общее правило о пропорциональной выплате заработной платы в зависимости от отработанного работником времени (если работнику установлена повременная система оплаты труда, например оклад или часовая тарифная ставка)».

Напомним, работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам, но единого порядка и сроков индексации в российском законодательстве нет. Как отмечала завкафедрой трудового права МГЮА Надежда Черных, индексироваться зарплата по ТК РФ должна с учетом роста цен на товары и услуги. Если в организации нет внутреннего документа с порядком индексации, это не освобождает работодателя от обязанности повышать оплату труда.

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

