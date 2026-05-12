Россиянам рассказали, когда лучше просить о повышении зарплаты

Роскачество: лучше всего просить о повышении зарплаты в ноябре-декабре

Лучше всего просить о повышении зарплаты в конце календарного года, в ноябре-декабре, или в начале года — в январе-феврале. В это время компании обычно подводят итоги, утверждают штатные расписания и фонды оплаты труда. Об этом «Газете.Ru» рассказали в департаменте организационного развития Роскачества.

Там пояснили, что еще одно удобное окно для такого разговора появляется после закрытия крупных квартальных отчетов — в апреле и июле. В эти периоды работодатель уже лучше понимает финансовые результаты компании и может планировать пересмотр зарплат, пояснили в ведомстве.

«Наиболее подходящее время для разговора о повышении зарплаты — это периоды, когда организация подводит итоги и планирует бюджеты на следующий период. Главная ошибка сотрудников — просить прибавку без связи с конкретными результатами. Аргументы вроде «давно не поднимали» или «инфляция все съела» обычно не работают. Убедительнее выглядят данные: выполнение или перевыполнение KPI, новые обязанности, дополнительные функции и проекты, которые принесли компании заметную пользу», — отметили в Роскачестве.

Там добавили, что важен и момент для разговора: не стоит поднимать тему повышения во время отчетного периода или финансовых трудностей в компании. Лучше запрашивать встречу тогда, когда у работодателя есть положительные результаты, а собственная работа за последние три-шесть месяцев объективно была выше ожиданий, посоветовали в ведомстве.

В Роскачестве призвали россиян не использовать ультиматумы. Гораздо эффективнее спокойно перечислить факты, показать результаты и предложить обсудить пересмотр условий, рекомендовали в ведомстве.

Ранее россиянам рассказали, что будет с зарплатами в 2026 году.