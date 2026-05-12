Россиянам напомнили о праве на бесплатное протезирование зубов

Некоторые россияне имеют право на бесплатное протезирование зубов – эта мера поддержки действует на федеральном уровне для отдельных категорий граждан. Об этом в беседе с RT напомнил сенатор Игорь Мурог.

В числе тех, кто может воспользоваться этой льготой, в частности, Герои Советского Союза и России, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств. Так, например, военным пенсионерам мера поддержки предоставляется при выслуге от 20 лет и увольнении по возрасту, состоянию здоровья или в соответствии с организационно-штатными мероприятиями.

Кроме того, некоторым пациентам полагается внеочередное протезирование. Например, при тяжелых заболеваниях, включая онкозаболевание челюстно-лицевой области, пояснил Мурог.

«На региональном уровне субъекты России могут расширять перечень льготников: зачастую в него включают ветеранов труда, пенсионеров, малоимущих граждан и другие категории», — добавил сенатор, отметив, что такие льготы зависят от бюджета конкретного региона и поэтому различаются в зависимости от субъектов.

Чтобы уточнить информацию о действующих мерах поддержки и порядке их получения нужно обратиться в органы соцзащиты или через «Госуслуги», заключил Мурог.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что в 2026 году для российских пенсионеров действует несколько налоговых послаблений. Причем некоторые налоговые льготы действуют по всей России, часть оформляется по региональным условиям. Например, на федеральном уровне пенсионеры могут получить льготы по налогу на имущество и земельному налогу. При этом транспортный налог зависит от субъекта России, уточнил парламентарий.

