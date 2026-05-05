«Чтобы не стеснялись»: в Госдуме предложили ввести льготы для отцов-декретников

В России ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск. Обычно такие решения принимают мужчины, которые зарабатывают меньше жен и имеют менее успешную карьеру, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с 360.ru она предложила поддержать их дополнительными льготами.

«С учетом нашего российского менталитета, особенно в республиках, отец часто стесняется выходить в отпуск по уходу за ребенком. Да и вообще, принято считать, что отец не справится, не сможет», — отметила депутат.

По ее мнению, для решения этой проблемы необходимо перенять опыт западных стран и ввести для таких мужчин дополнительные социальные льготы. Бессараб подчеркнула, что отцом можно считать только мужчину, который может самостоятельно поменять подгузник, посадить малыша на горшок.

«Потому что если [мужчина] никогда не участвовал в воспитании, в уходе за ребенком, то вряд ли его можно в полном объеме считать отцом», — заключила парламентарий.

До этого сообщалось, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2% до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6–9 раз с 2020 по 2025 год. При этом в декрет уходят и мужчины с высокой зарплатой.

Как отмечала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отметила, рост числа мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, связан с их желанием участвовать в воспитании с первых дней жизни детей. По ее словам, современные отцы стали активнее включаться в уход за детьми сразу после рождения, тогда как раньше чаще подключались к воспитанию, когда ребенку исполнялось два-три года.

Ранее каждый второй российский мужчина заявил о готовности уйти в декрет вместо жены.