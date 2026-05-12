Россиян предупредили, чем опасны магазинные купаты

Специалист Третьяков: магазинные купаты могут вызывать токсические инфекции
Покупные купаты могут представлять опасность для здоровья, если они пройдут плохую термическую обработку. Об этом «Пятому каналу» рассказал замдиректора ФГБУ «ВГНКИ», кандидат химических наук Алексей Третьяков.

По его словам, в магазинных полуфабрикатах могут содержаться сальмонелла и листерия. Данные микроорганизмы способны вызывать острые пищевые токсические инфекции, предупредил эксперт. Он уточнил, что их можно уничтожить при приготовлении, однако, есть нюанс.

«Беда тех полуфабрикатов, которые употребляются на гриле, заключается в том, что их любят употреблять сочными и свежими, не доводя их до состояния обувной подметки», — сказал Третьяков.

Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова до этого говорила, что наиболее вредными для почек считаются продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, бекон и различные копчености. По ее словам, они создают нагрузку на этот орган из-за неорганических фосфатных добавок и большого количества соли.

