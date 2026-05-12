Россиянам рассказали, сколько колбасы можно есть без вреда для здоровья

Специалист по питанию Ким: можно съедать одну-две порции колбасы в неделю
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Без ущерба для здоровья можно съедать в неделю одну-две порции колбасы, но от нее лучше отказаться, если человек предрасположен к ряду заболеваний. Об этом РИА Новости рассказала специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

Она отметила, что употребление колбасы должно быть, скорее, исключением, чем правилом, и этот продукт следует употреблять не чаще одного-двух раз в неделю. Но при предрасположенности к определенным заболеваниям, в частности сахарному диабету, к полноте, необходимо избегать продуктов, которые могут это провоцировать.

Специалист подчеркнула, что полные запреты на какие-то продукты приводят к срывам и не работают на долгосрочную перспективу. Поэтому следует от вредных привычек постепенно переходить к полезным. Например, употреблять домашнюю колбасу, в которой не содержится вредных добавок.

Ким также отметила, что вопросы питания сейчас необходимо рассматривать персонифицированно, поскольку каждый организм работает по-своему, в зависимости от возраста, пола, активности и состояния здоровья.

5 мая врач Татьяна Залетова рассказала, что наиболее вредными для почек считаются продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, бекон и различные копчености.

Ранее врач предупредил, чем опасна колбаса для здоровья.

 
