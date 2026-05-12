В Петербурге сектантку, к которой сбежали дети, лишили родительских прав

ОН: в Петербурге лишили родительских прав мать, дети которой сбежали к ней

В Петербурге мать, дочерей которой нашли вместе с ней в секте, лишили родительских прав. Об этом сообщает «Осторожно, Петербург».

Как рассказал отец детей в беседе с журналистами, соответствующее решение вынес один из местных судов. Женщина длительное время не выплачивала алименты, из-за чего у нее накопился долг в размере 600 тысяч рублей. Помимо этого, ее методы воспитания «вызывают сомнения».

Сестры пропали в феврале текущего года. Петербурженки в возрасте 18 и 11 лет проживали с отцом. В день пропажи они отправились в школу, но домой так и не вернулись.

Вскоре девочек стали искать и в других регионах, так как появилась версия о том, что они уехали в секту «Царская империя», где в этот момент уже находилась их мать. Вскоре их нашли в другом регионе, они были с матерью.

Как рассказала 18-летняя девушка, отец принуждал ее пользоваться документами, от которых школьница отказалась «по религиозным убеждениям».

Последователи секты полагают, что живут на «святой Руси» и отказываются от медицины и образования.

Ранее суд в Москве оставил под арестом вербовщика секты «Царская Империя».