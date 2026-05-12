В Приморье пенсионер попал под поезд и выжил

В Приморье мужчина попал в больницу после столкновения с поездом

Приморского пенсионера госпитализировали после неудачной попытки добраться домой. Об этом сообщает транспортная прокуратура региона.

Инцидент произошел на перегоне «Фридман – Тигровый». Мужчина возвращался домой с дачи, но опоздал на электричку и решил добраться до пункта назначения самостоятельно. Для этого он пошел вдоль железной дороги вблизи проходящего рядом поезда.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь, жизни и здоровью пенсионера ничего не угрожает», –сообщается в публикации.

Прокуратура организовала проверку. Специалисты выяснят, правильно ли в этой ситуации поступила локомотивная бригада.

В ведомстве также напомнили, что на железной дороге нужно быть особенно внимательным вблизи поездов.

До этого в Тамбовской области ребенка не спасли после попадания под поезд. 12-летний школьник решил переехать пути на мотоцикле там, где не положено. В результате он получил серьезные травмы.

Ранее пьяный зацепер проехался на хвосте поезда в метро Москвы.