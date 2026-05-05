Пьяный зацепер проехался на хвосте поезда в метро Москвы

В Москве зацепер проехал на хвостовой части вагона поезда в метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, публикуя кадры инцидента.

По информации надзорного ведомства, правонарушителем оказался молодой человек, 2006 года рождения. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«За умышленное неисполнение требований транспортной безопасности предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 20 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток», — напомнили в прокуратуре.

Уточняется, что ведомство взяло на контроль привлечение правонарушителя к административной ответственности.

В октябре прошлого года в Москве задержали на восемь суток жителя Химок, который поднялся на крышу электропоезда в Московском метро и спрыгнул в Москву-реку. Уточняется, что 23-летний мужчина залез на крышу одного из вагонов поезда на станции «Технопарк» и поехал в сторону «Коломенской».

В тот момент, когда состав двигался по Нагатинскому метромосту, он совершил прыжок в Москву-реку. Далее он смог выбраться на берег, что запечатлели камеры видеонаблюдения.

Ранее в Подмосковье спустя две недели поисков нашли 14-летнего зацепера.