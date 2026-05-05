Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Автомобили

12- летний мальчик на мотоцикле попал под поезд в Тамбовской области

В Тамбовской области 12-летний мотоциклист не выжил после аварии с поездом
Приволжская транспортная прокуратура

В Тамбовской области на железной дороге вблизи станции Моршанск 12-летний мальчик на мотоцикле попал под поезд. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (Центральное МСУТ СК) Российской Федерации.

Авария произошла вечером 4 мая. По данным ведомства, мальчик пересекал железнодорожный путь по пешеходному переходу, который не предназначен для проезда автотранспорта. В этот момент его сбил поезд. Ребенок не выжил.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия, оцениваются действия ответственных лиц.

3 мая в Кузбассе под поезд угодила 16-летняя девушка. Ее сбил грузовой состав — несовершеннолетняя не выжила.

До этого россиянке удалось выжить после того, как ее сбил поезд. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако столкновения с пешеходом предотвратить не удалось.

Ранее байкер на скорости влетел в легковушку и разбился.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!