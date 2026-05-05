12- летний мальчик на мотоцикле попал под поезд в Тамбовской области

В Тамбовской области 12-летний мотоциклист не выжил после аварии с поездом

В Тамбовской области на железной дороге вблизи станции Моршанск 12-летний мальчик на мотоцикле попал под поезд. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (Центральное МСУТ СК) Российской Федерации.

Авария произошла вечером 4 мая. По данным ведомства, мальчик пересекал железнодорожный путь по пешеходному переходу, который не предназначен для проезда автотранспорта. В этот момент его сбил поезд. Ребенок не выжил.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия, оцениваются действия ответственных лиц.

