В Грузии состоялась интронизация нового патриарха

Католикос-патриарх всея Грузии Шио III взошел на патриарший престол. Об этом сообщает ТАСС.

12 мая в Мцхете в главном кафедральном патриаршем соборе Грузии Светицховели проходит интронизация нового главы Грузинской православной церкви.

Представители духовенства сообщили агентству, что Шио III уже официально является патриархом Грузии.

11 мая новым патриархом Грузии был избран митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (в миру Элизбар Муджири). Как сообщал Союз Православных журналистов, за него проголосовали 22 архиерея. Помимо Шио, на патриарший престол было еще два кандидата — митрополит Потийский и Хобский Григола (Бербичашвили) и митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили).

Избрание нового главы ГПЦ прошло после кончины 17 марта Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II, который возглавлял церковь почти полвека. Его захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

Ранее патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием католикосом Грузии.

 
