Патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием Католикосом Грузии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием Католикосом всея Грузии. Сообщение опубликовано на официальном сайте Русской Православной церкви.

«Промыслом Божиим наши сестринские Церкви издревле связаны на протяжении своей общей истории, ревностно свидетельствуя об евангельской истине и непоколебимо храня веру, однажды преданную святым (Иуд 1, 3). Много раз посещая Грузию, а также принимая дорогих гостей из Иверской земли, я всегда ощущал глубокую духовную близость наших единоверных народов», — говорится в нем.

В понедельник, 11 мая новым патриархом Грузии стал митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (в миру Элизбар Муджири). Как сообщал Союз Православных журналистов, за него проголосовали 22 архиерея. Помимо Шио, на патриарший престол было еще два кандидата — митрополит Потийский и Хобский Григола (Бербичашвили) и митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили).

Избрание нового главы ГПЦ прошло после кончины 17 марта Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II, который возглавлял церковь почти полвека.

