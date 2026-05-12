В Уссурийске загорелись склады и автозапчасти

В Уссурийске загорелись склады с автозапчастями на площади 1400 кв. м

В Приморском крае ликвидируют возгорание складов и автозапчастей в Уссурийске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что на момент прибытия пожарных горели автозапчасти на открытой территории и склады на общей площади около 1400 кв. м. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание, добавили в МЧС.

До этого в Дегтярске Свердловской области загорелись два склада, бытовое здание, два автосервиса и сложенная на улице готовая продукция на деревообрабатывающем предприятии. Изначально огонь распространился на 3,8 тыс. «квадратов», а потом его площадь увеличилась до 4 тыс. кв. м.

8 мая огонь вспыхнул в историческом здании начала XX века «Жилой дом с лавками». Как сообщали столичные СМИ, огонь распространялся интенсивно — людей быстро эвакуировали. Вскоре выяснилось, что пожар начался в заведении. Дорога в районе возгорания была перекрыта.

