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Садоводы рассказали, как защитить пионы на даче от муравьев

Pravda.Ru: кожура цитрусовых защитит пионы на даче от муравьев
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Unsplash

Обрызгивание пионов водой поможет дачникам защитить их от муравьев, потому что это частично уберет с растений нектар, привлекающий насекомых. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Кроме того, можно разложить у основания пионов кожуру цитрусовых или кофейную гущу, присыпать землю измельченным чесноком или корицей. К другим эффективным способам эксперты отнесли опрыскивание бутонов эфирными маслами или мыльным раствором. При этом использовать химические инсектициды не рекомендуется, потому что они могут отпугнуть полезных опылителей, в том числе пчел.

«Чаще всего муравьи сами не наносят серьезного ущерба пионам — достаточно просто контролировать их численность, не доводя дело до нашествия», — добавили в сообщении.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что долгоносики (яблоневые и земляничные цветоеды), которые хорошо перенесли минувшую зиму, могут представлять опасность для дачных культур в Московском регионе, потому что они увеличили свою численность на фоне отсутствия холодов.

Ранее дачникам рассказали, как защитить растения от насекомых-вредителей.

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