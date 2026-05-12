В Приангарье брат и сестра выпали из окна

Дети из Приангарья попали в больницу после того, как получили травмы во время выпадения из окна. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское. По данным ведомства, шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра остались без присмотра в квартире на третьем этаже.
В какой-то момент дети оперлись на москитную сетку и выпали из окна.

«Пострадавших детей обнаружили очевидцы и вызвали скорую помощь. С полученными травмами дети доставлены в Усольскую детскую городскую больницу совместно с отцом», – сообщается в публикации.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле прокуратуры.

Подобный случай ранее произошел в Башкирии. Мальчик из Нефтекамска остался без присмотра и в какой-то момент смог самостоятельно подняться на подоконник. Положив руки на москитную сетку, он выпал из окна четвертого этажа.

В результате ребенок попал в реанимацию, его состояние оценили как тяжелое.

Ранее трехлетний мальчик остался один дома и выпал из окна многоэтажки в Омске.

 
