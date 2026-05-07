В Башкирии врачи борются за жизнь двухлетнего ребенка, выпавшего из окна

В Башкирии ребенок выпал из окна четвертого этажа, оставшись без присмотра

В Башкирии врачи спасают двухлетнего ребенка, который выпал из окна на четвертом этаже. Об этом сообщает телеканал UTV.

Инцидент произошел 6 мая в доме на улице Ленина в Нефтекамске. По данным источника, мальчик, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал наружу.

После этого ребенка доставили в Центральную городскую больницу. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии, ему продолжают оказывать экстренную помощь.

