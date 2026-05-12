HR-эксперт назвала главные признаки карьерного застоя

Одними из признаков застоя в карьере являются нежелание ходить на работу и выполнение задач в режиме автопилота. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, такое состояние опасно тем, что навыки работника могут устареть и через несколько лет он станет невостребованным активом на трудовом рынке. К его признакам она отнесла отсутствие обучения, когда сотрудник не узнает ничего нового о сфере за последний год.

«Четвертый момент связан с отсутствием обратной связи, когда руководитель вроде не критикует, но и не хвалит. Сотрудника как будто бы нет, его не замечают, и это порой даже хуже, чем частые придирки на профессиональной почве. И пятый важный признак – отсутствие роста зарплаты», — добавила Лоикова.

Она подчеркнула, что в случае, если в течение двух лет доход работника не вырос хотя бы на 15–20%, речь идет о карьерном застое. Это же касается случаев, когда ему не удалось сменить grade-уровень или функционал.

В пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru по запросу «Газеты.Ru» до этого рассказали, что в апреле 2026 года наибольшее количество вакансий, не требующих опыта работы, было размещено в транспортной сфере (16% от общего числа вакансий без опыта, или 72,9 тыс.). Большое количество вакансий для соискателей без опыта также было в сфере рабочего персонала (13%, или 62,3 тыс.), в продажах (13%, или 61,1 тыс.), в качестве домашнего и обслуживающего персонала (13%, или 60,3 тыс.), в розничной торговле (10%, или 44,3 тыс.), уточнили в пресс-службе.

