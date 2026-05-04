Исследование показало, что увлечение видеоиграми помогает детям строить карьеру в будущем

Новое исследование американского образовательного провайдера K12 показало, что видеоигры могут улучшить успеваемость и развить у детей ценные для карьеры навыки, пишет Fox News.

Согласно опросу K12, 52 процента работающих профессионалов считают, что детские увлечения играми помогли им в решении проблем и стратегическом мышлении. Кроме того, 86 процентов юных геймеров легко адаптируются к новым технологиям, включая искусственный интеллект.

Один из главных инструментов K12 — Minecraft. Компания создала «миры» по учебной программе: Римская империя, Джеймстаун, Древний Египет.

«Вместо чтения учебника ученик может погрузиться в мир, освоить навыки и сдать модульный тест», — говорит главный директор по обучению K12 Нийока Маккой.

Исследование K12 подтвердило: те, кто проходил мир Minecraft, сдают оценки лучше, чем читавшие классический текст в учебниках истории.

Маккой поясняет: в Minecraft ученикам приходится строить, решать задачи и сотрудничать с друзьями, что делает обучение интерактивным. При этом родители часто не знают о карьерных перспективах в сфере гейм-дизайна.

Ранее выяснилось, что видеоигр способны укреплять романтические отношения.

 
