Стало известно, в каких сферах готовы нанимать россиян без опыта работы

В апреле 2026 года наибольшее количество вакансий, не требующих опыта работы, было размещено в транспортной сфере (16% от общего числа вакансий без опыта, или 72,9 тыс.), рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Большое количество вакансий для соискателей без опыта также было в сфере рабочего персонала (13%, или 62,3 тыс.), в продажах (13%, или 61,1 тыс.), в качестве домашнего и обслуживающего персонала (13%, или 60,3 тыс.), в розничной торговле (10%, или 44,3 тыс.), уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в разрезе специализаций чаще всего российские компании публиковали вакансии, доступные студентам и соискателям без опыта на позиции продавцов-консультантов (14% от общего числа вакансий без опыта, или 34,5 тыс.), курьеров (12%, или 31,4 тыс.), менеджеров по продажам (5%, или 13,7 тыс.), упаковщиков (5%, или 13,2 тыс.) и грузчиков (5%, или 13 тыс.).

В первом квартале 2026 года молодые соискатели, не имеющие опыта, в возрасте 14-18 лет получили более 157,2 тыс. приглашений, в возрасте от 19 до 30 лет — более 8,9 млн приглашений, сказали в пресс-службе. При этом женщины в возрасте 14-18 лет получили более 95,4 тыс. приглашений, а мужчины — более 61,7 тыс., женщины-соискатели в возрасте от 19 до 30 лет — более 5,4 млн приглашений, а мужчины — 3,5 млн, подчеркнули в пресс-службе.

В разрезе профсфер в первом квартале 2026 года больше всего приглашений соискатели без опыта в возрасте 14-18 и 19-30 лет получили из сферы продаж (3,8 млн), розничной торговли (1,7 млн), транспортной сферы (1 млн), для работы в качестве домашнего (1 млн), рабочего (989,8 тыс.) и административного (891,9 тыс.) персонала, а также из сферы туризма, гостиничного бизнеса и общепита (661,2 тыс.), отметили в пресс-службе.

