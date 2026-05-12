Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Россиянам объяснили, куда жаловаться на капающий кондиционер соседа

Специалист Бондарь: на капающий кондиционер соседа можно жаловаться в УК
Илья Питалев/РИА «Новости»

Пожаловаться на проблему с конденсатом от соседского кондиционера, капли от которого попадают на подоконник другого жильца, можно в управляющую компанию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, прежде всего стоит попробовать поговорить с владельцем кондиционера и объяснить ситуацию. Эксперт напомнил, что, согласно статье о правах и обязанностях собственника жилого помещения (30 ЖК РФ), владельцы жилья должны содержать его так, чтобы не мешать другим. Кроме того, существуют технические правила, обязывающие отводить конденсат в канализацию (СНиП 41-01-2003, пункт 14.4).

«Если контакт с соседом не сложился, разумно обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении. Если же УК бездействует, стимулировать ее поможет обращение в жилищную инспекцию», — добавил Бондарь.

Специалист также посоветовал дополнительно обратиться с заявлением в Роспотребнадзор. Там нужно отразить то, что постоянная влага на фасаде провоцирует рост плесени и разрушение стеновых панелей, что влияет на безопасность проживания.

До этого Дмитрий Бондарь говорил, что за сильную вибрацию стиральной машины ночью или активные игры в квартире соседу может грозить штраф до трех тысяч рублей в зависимости от региона. В Москве за громкие звуки в запретные часы могут взыскать сумму до 2000 рублей по статье 3.13 КоАП Москвы. Жителям Подмосковья за первичное нарушение спокойствия могут выписать штраф около 3000 рублей по статье 3.1 КоАП Московской области.

Ранее эксперт по ЖКХ посоветовал не заваривать дверь соседям в случае конфликтов.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!