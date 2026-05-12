Россиянам объяснили, куда жаловаться на капающий кондиционер соседа

Пожаловаться на проблему с конденсатом от соседского кондиционера, капли от которого попадают на подоконник другого жильца, можно в управляющую компанию, жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, прежде всего стоит попробовать поговорить с владельцем кондиционера и объяснить ситуацию. Эксперт напомнил, что, согласно статье о правах и обязанностях собственника жилого помещения (30 ЖК РФ), владельцы жилья должны содержать его так, чтобы не мешать другим. Кроме того, существуют технические правила, обязывающие отводить конденсат в канализацию (СНиП 41-01-2003, пункт 14.4).

«Если контакт с соседом не сложился, разумно обратиться в управляющую компанию. Организация должна зафиксировать факт порчи фасада или неудобств и выдать собственнику предписание об устранении. Если же УК бездействует, стимулировать ее поможет обращение в жилищную инспекцию», — добавил Бондарь.

Специалист также посоветовал дополнительно обратиться с заявлением в Роспотребнадзор. Там нужно отразить то, что постоянная влага на фасаде провоцирует рост плесени и разрушение стеновых панелей, что влияет на безопасность проживания.

До этого Дмитрий Бондарь говорил, что за сильную вибрацию стиральной машины ночью или активные игры в квартире соседу может грозить штраф до трех тысяч рублей в зависимости от региона. В Москве за громкие звуки в запретные часы могут взыскать сумму до 2000 рублей по статье 3.13 КоАП Москвы. Жителям Подмосковья за первичное нарушение спокойствия могут выписать штраф около 3000 рублей по статье 3.1 КоАП Московской области.

