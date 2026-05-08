Россиянам рассказали, можно ли наказать соседа за шумную стиральную машину

За сильную вибрацию стиральной машины ночью или активные игры в квартире соседу может грозить штраф до трех тысяч рублей в зависимости от региона. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Жизнь в многоквартирном доме предполагает соблюдение определенных правил для общего комфорта. Шум часто мешает спокойной жизни. Жилищный кодекс Российской Федерации в статьях 17 и 30 требует соблюдать интересы окружающих, но закон не всегда защищает от обычных звуков шагов или дневного детского плача. Санитарные нормы СанПиН 2.1.3684-21 ограничивают громкость звуков в жилых комнатах до 55 децибел днем и до 45 ночью. Можно расценить как нарушение случаи, когда стиральная машина сильно вибрирует или сосед устроил активные игры в квартире, например баскетбол. Особенно если шум возникает ночью, виновникам будет грозить реальное денежное взыскание. По статье 6.4 КоАП РФ штраф от 500 до 1000 рублей. По региональным кодексам об административных правонарушениях штрафы могут быть выше», — пояснил Бондарь.

В Москве наказание строже — столичные власти за громкие звуки в запретные часы могут взыскать сумму до 2000 рублей по статье 3.13 КоАП Москвы. Жителям Подмосковья за первичное нарушение спокойствия могут выписать штраф около 3000 рублей по статье 3.1 КоАП Московской области.

«Главной ошибкой многих часто бывает попытка ворваться к соседу с криками. Такое поведение способно вызвать ответную агрессию. После подобного скандала человек может начать шуметь уже назло. На мой взгляд, лучшим выходом будет сбор доказательств. Полезно вести журнал, где фиксируется дата, время и характер звуков. Записи на диктофон или видео с указанием времени помогут подтвердить претензии. А коллективное обращение нескольких жильцов обычно выглядит весомее одиночной жалобы. Участковый или управляющая организация могут помочь быстрее, если им предоставить собранные факты. Сейчас жалобы удобно подавать через систему ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом», — отметил Бондарь.

По его словам, в таких случаях суд считается крайней мерой. Это долгий процесс, который требует денег. Реальные суммы компенсации морального вреда в таких делах обычно невелики.

«Однако судебная практика знает случаи, когда жильцов обязывали сделать шумоизоляцию по статье 287.7 Гражданского кодекса. Допускаю, что грамотная претензия от юриста подействует на нарушителя лучше, чем крики на лестничной клетке. Побеждает в таких спорах, как правило, не самый громкий, а самый методичный», — констатировал Бондарь.

