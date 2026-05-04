Эксперт по ЖКХ посоветовал не заваривать дверь соседям в случае конфликтов

Заваривание двери соседу из-за бытового конфликта подпадает под статью о незаконном лишении свободы и порче имущества — за это могут грозить принудительные работы или тюрьма. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Бытовые ссоры случаются часто, однако переход к крайностям обычно заканчивается серьезными проблемами с законом. Если кто-то решит заварить выход соседу, такой человек рискует столкнуться с уголовным преследованием. Подобные действия, вероятно, подпадают под статью 127 УК РФ о незаконном лишении свободы. Наказанием может быть до двух лет лишения свободы или принудительные работы. Применение сварочного аппарата к тому же портит чужое имущество. Если ущерб признают значительным, виновникам придется не только оплатить ремонт, но и ответить по статье 167 УК РФ. В таком случае соседей могут приговорить к принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Иногда жильцы просто подпирают створку двери соседа чем-то тяжелым. Такое поведение тоже грозит неприятностями. Правила противопожарного режима строго запрещают перегораживать пути эвакуации, поэтому нарушителей могут ожидать взыскания по статье 20.4 КоАП РФ от 5 до 15 тысяч рублей», — сказал он.

Бондарь подчеркнул, что любые конфликты с соседями нужно решать в правовом поле, чтобы самому не стать обвиняемым.

«Конфликты с соседями — частое явление, но решать их нужно исключительно в правовом поле. Любая попытка «наказать» соседа своими силами может мгновенно превратить потерпевшего в обвиняемого. При нарушении тишины или антисанитарии вызывайте участкового. На незаконные перепланировки жалуйтесь в ГЖИ и МЧС. А материальные и моральные претензии оформляйте иском в суд. По решению суда приставы могут заставить соседа освободить захваченную площадь на законных основаниях. Никакая личная неприязнь или бытовой спор не стоят того, чтобы портить чужое имущество, подвергать жизнь человека опасности и рисковать собственной свободой. Законные методы требуют времени и терпения, но только они могут гарантировать правовую безопасность», — добавил он.

4 мая муниципальная аварийно-спасательная служба сообщила, что жители Новосибирска заварили дверь в квартиру своей соседки, в связи с чем женщине пришлось обратиться за помощью к сотрудникам экстренных служб. Специалисты с помощью болгарки удалили сварной шов и открыли дверь. Хозяйка квартиры не пострадала, несмотря на это, правоохранители начали проверку.

