Россиянам назвали самый вредный шоколад

Наиболее вредным шоколадом является тот, который содержит добавки. Об этом в беседе с aif.ru рассказа ладиетолог-нутрициолог София Кованова.

Она пояснила, что для вкуса в продукцию могут добавлять орехи, ваниль, сухое молоко и сливки.

«Но чем жирнее шоколад по составу (сливки, молоко, орехи, сухофрукты), тем выше шанс переесть его. Поэтому тут с осторожностью для всех. Жирная пища вкусна и волокниста, отсюда высокое удовольствие и выработка дофамина, но отсюда и переедание», — пояснила Кованова.

По ее словам, не стоит также есть белый шоколад, в котором содержатся в основном только сахар и молоко. Эксперт отметила, что по сути это не шоколад, а «какао масло с молоком в красивой упаковке».

Диетолог уточнила, что в целом шоколад с хорошим составом не принесет вреда организму, если есть примерно одну дольку в день с утра.

Подсчеты аналитической компании NTech до этого показали, что продажи шоколадных плиток в РФ по итогам прошлого года сократились на 15% в натуральном выражении, но выросли на 14% в денежном выражении. В статье уточняется, что всего в 2025 году в России было продано 231 тыс. тонн плиток шоколада. Из-за роста цен их общая стоимость достигла 292 млн рублей.

