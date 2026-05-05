Россияне на фоне роста цен начали реже покупать шоколад

«Ведомости»: продажи шоколада в РФ сократились в штуках и выросли в деньгах
Продажи шоколадных плиток в РФ по итогам прошлого года сократились на 15% в натуральном выражении, но выросли на 14% в денежном выражении. Об этом сообщила газета «Ведомости», сославшись на подсчеты аналитической компании NTech.

В статье уточняется, что всего в 2025 году в России было продано 231 тыс. тонн плиток шоколада. Из-за роста цен их общая стоимость достигла 292 млн рублей.

По словам авторов материала, тенденция наблюдается второй год подряд. В 2024 году продажи шоколадных плиток в стране сократились на 6% в натуральном выражении и увеличились на 10% в денежном выражении.

Как отметили опрошенные изданием эксперты, такая динамика связана с подорожанием продукции. Шоколад больше не является товаром для импульсных покупок, поскольку рост себестоимости не позволяет производителям удерживать или снижать цены. Сейчас компании работают в условиях дефицита какао-бобов на глобальном рынке и нехватки кадров. Более того, немалую роль играют затраты на логистику. Производители вынуждены перекладывать свои расходы на конечного покупателя, утверждается в публикации.

На этом фоне россияне начали отказываться от шоколада в пользу более доступных кондитерских изделий. Выбор людей падает на печенье, вафли и иные товары.

27 апреля СМИ со ссылкой на данные Евростата сообщили, что РФ в феврале текущего года значительно нарастила закупки шоколада из Италии. Объем импорта вырос почти в два раза в годовом выражении и составил €4,6 млн (около 406 млн рублей).

