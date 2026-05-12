Диетолог дала советы по выбору полезного шоколада

Диетолог Кованова: полезный шоколад должен содержать много какао
При выборе полезного шоколада важно обращать внимание на состав продукта и отказаться от того, где содержится большое количество добавок — орехов, сухофруктов, сливок. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По ее словам, стоит также оценить процент какао в составе шоколада.

«Чем он выше, тем шоколад лучше и полезнее. Если смотреть на проценты, то 100% — идеально и очень горько, 70-99% — горький шоколад, 50% — темный шоколад, не ниже 25% — молочный, 0% — белый», — отметила Кованова.

В целом врач уточнила, что шоколад может навредить организму в случае чрезмерного потребления.

Подсчеты аналитической компании NTech до этого показали, что продажи шоколадных плиток в РФ по итогам прошлого года сократились на 15% в натуральном выражении, но выросли на 14% в денежном выражении. В статье уточняется, что всего в 2025 году в России было продано 231 тыс. тонн плиток шоколада. Из-за роста цен их общая стоимость достигла 292 млн рублей.

По словам авторов материала, тенденция наблюдается второй год подряд. В 2024 году продажи шоколадных плиток в стране сократились на 6% в натуральном выражении и увеличились на 10% в денежном выражении.

Ранее в России спрогнозировали резкое обрушение цен на шоколад.

 
