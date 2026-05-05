В России спрогнозировали резкое обрушение цен на шоколад

Агроэксперт Березнюк: во второй половине 2026 года цены на шоколад рухнут
Шоколад резко подорожал в первую очередь из-за ситуации на мировом рынке какао-бобов, которая в последние два сезона складывается неблагоприятно. Однако сегодня прогнозируется профицит мирового производства, что может обрушить цены на шоколад во второй половине 2026 года при условии стабильности рубля, рассказал RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Он пояснил, что с ростом цен на шоколадные плитки россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17,1% в штуках, батончики прибавили 14,3%, драже — 13,6%. В целом такие колебания на потребрынке – это следствие ситуации с сырьём; так, например, обеспечивающий треть мирового производства какао-бобов «Кот-д'Ивуар» сократил урожай с 2 млн до 1,6 млн тонн, а Гана с 1 млн — до менее чем 500 тыс. тонн.

Сложившийся дефицит разогнал фьючерсы до исторической отметки в $12 906 за тонну по данным на декабрь 2024 года, отметил специалист.

«Российские производители, импортирующие 150-200 тыс. тонн бобов ежегодно (80% — из Кот-д'Ивуара, 20% — из Ганы), покупали сырьё по этим ценам с лагом и транслировали их в рознице весь 2025 год, — добавил он. — Уже к сентябрю 2025-го ряд производители уведомили сети о повышении закупочных цен, а сладости за год ощутимо подорожали».

В то же время к этой весне мировые котировки какао-бобов обвалились, достигнув $3260–3500 за тонну. Аналитики StoneX прогнозируют профицит мирового производства в 287 тыс. тонн, что может изменить ситуацию с ценами на конечный продукт. Однако пока в российских магазинах стоимость шоколада существенно не изменилась – стоит ожидать снижения цен во второй половине текущего года, но лишь при условии, что рубль останется стабильным, заключил эксперт.

Напомним, аналитики выяснили, что продажи шоколадных плиток в РФ по итогам прошлого года сократились на 15% в натуральном выражении, но выросли на 14% в денежном выражении. Как отметили опрошенные изданием эксперты, такая динамика связана с подорожанием продукции. Шоколад больше не является товаром для импульсных покупок, поскольку рост себестоимости не позволяет производителям удерживать или снижать цены.

Ранее ученые нашли способ «спасти» шоколад от исчезновения.

 
