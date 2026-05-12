Родителям назвали допустимую норму сладких сухих завтраков для детей

Диетолог Кованова: сухие завтраки можно давать детям не чаще двух раз в неделю
Сладкие сухие завтраки не приносят пользы для здоровья детей, поэтому важно давать их им в ограниченном количестве. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По ее словам, такие продукты допустимо давать ребенку не более двух раз в неделю в виде небольшой порции. Однако лучше всего отучить его от такой еды.

«Колечки, подушечки и прочие варианты сухих завтраков обычно состоят из муки, а мука — это простые углеводы. Если добавить туда шоколадную пасту или сироп — получится очень высокий гликемический индекс», — объяснила Кованова.

Она подчеркнула, что такой завтрак не обеспечит сытости на длительное время, поэтому через час или два дети снова будут голодные.

Диетолог, эндокринолог Антон Поляков до этого говорил, что на завтрак не стоит выбирать овсяные хлопья, шоколадные кольца и шарики, которые заливаются молоком, поскольку они относятся к категории сладкого и десертов. По его словам, такой прием пищи никому не принесет пользы. При этом при регулярном употреблении эти продукты могут привести к набору веса, ожирению и сахарному диабету. В качестве полезной альтернативы он предложил готовить цельнозерновую кашу на воде.

Ранее россиянам назвали худшие блюда, которые часто едят на завтрак.

 
