Диетолог объяснил, почему опасно завтракать хлопьями с молоком

Диетолог Поляков: хлопья и шарики с молоком на завтрак приведут к набору веса
На завтрак не стоит выбирать овсяные хлопья, шоколадные кольца и шарики, которые заливаются молоком, поскольку они относятся к категории сладкого и десертов. Об этом в беседе с aif.ru рассказал диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, такой прием пищи никому не принесет пользы. При этом при регулярном употреблении эти продукты могут привести к набору веса, ожирению и сахарному диабету. В качестве полезной альтернативы он предложил готовить цельнозерновую кашу на воде.

«Молоко на 80%, состоит из сахара, от него также необходимо отказаться. Вместо сладкой «мусорной» еды в виде готовых завтраков полезно употребить цельнозерновые каши на воде или другие здоровые продукты», — добавил Поляков.

В сети «Азбука вкуса» «Газете.Ru» до этого сообщили, что россияне стали чаще покупать готовые завтраки, прирост продаж в этой категории за год составил 12%. Среди позиций в меню лидируют блюда из яиц. На втором месте — творожные блюда (15% продаж), на третьем — каши (13% продаж).

Как отмечают представители ритейлера, спрос на готовые завтраки не зависит от сезонности и остается стабильным в течение всего года. Однако во время поста структура спроса внутри категории меняется: в этом году зафиксирован рост продаж каш на воде и на альтернативном молоке на 30%.

