Стало известно о смерти украинских пограничников от хантавируса

РИА Новости: в Черниговской области Украины пограничники умирают от хантавируса
В Черниговской области Украины зарегистрировали несколько случаев смерти пограничников от хантавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что врачи 11-го отряда ГПСУ (погранслужба Украины. — прим. ред.) подтверждают, что от новой инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе.

Собеседник агентства добавил, что официально власти Украины признают всего восемь случаев хантавируса в Черниговской области за последние годы.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая: лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины. На борту судна во время экспедиции заразились как минимум восемь человек, трое из них — включая граждан Нидерландов и Германии — не выжили.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что хантавирус — это не «новый» коронавирус.

Ранее ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин пассажирам с лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса.

 
