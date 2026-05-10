Глава ВОЗ сравнил хантавирус и ковид

Глава ВОЗ Гебрейесус: хантавирус не является коронавирусом
Хантавирус (признаки инфекции — высокая температура, покраснение глаз, слабость, головная боль, озноб и боли в мышцах; позже возможны покраснение верхней части тела, головы и шеи и ухудшение состояния), вспышка которого случилась на лайнере MV Hondius, — это не коронавирус, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он с пониманием отнесся к тому, что люди волнуются из-за ситуации на борту судна, потому что пандемия COVID затронула весь мир и «травма свежа в памяти».

«Это заболевание не является COVID, и мы, как ВОЗ, неоднократно об этом заявляли; и когда мы это говорим, мы не относимся к этому легкомысленно», — сообщил Гебрейесус.

Он отметил, что нынешняя ситуация намного лучше, а риск заражения вирусом низкий из-за природы заболевания и своевременных действий властей Испании.

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая: лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания. По данным СМИ, вирус мог попасть на лайнер из Аргентины.

На борту судна во время экспедиции заразились как минимум восемь человек, трое из них — включая граждан Нидерландов и Германии — не выжили. 24 апреля, спустя две недели после первого летального исхода на борту, лайнер покинули как минимум 12 человек из разных стран мира. Сейчас этих людей пытаются оперативно найти и проверить, чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции.

Ранее перенесшая хантавирус женщина столкнулась с «галлюцинациями и безумием».

 
