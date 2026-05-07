Губернатор Липецкой области обратился к жителям после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над Липецкой областью. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Игорь Артамонов.

Губернатор обратил внимание, что в социальных сетях начала распространяться информация о том, что фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию яслей. Также пользователи сети рассказывают об угрозе взрыва и эвакуации детей.

«Эти сообщения искажают факты», — подчеркнул Артамонов.

По его словам, упавшие обломки дрона уже обнаружены. Территорию вокруг места происшествия оцепили, сейчас специалисты принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

«Угрозы детям нет. На время работы специалистов малышей организованно перевели в здание детского сада», — написал глава региона.

Он добавил, что в результате атаки БПЛА никто из людей не пострадал.

В ночь на 7 мая над территорией России перехватили и уничтожили 347 украинских беспилотников самолетного типа. В период с 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО сбили еще 127 дронов. В том числе атаки отражали в Липецкой области.

Ранее украинский БПЛА атаковал промышленное предприятие в Пермском крае.