Мошенники стали использовать схему с онлайн-опросами от банков

Мошенники начали использовать новую схему: они маскируются под банки и предлагают гражданам за деньги пройти онлайн-опросы. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Злоумышленники размещают в интернете объявления от имени финансовых организаций, где обещают вознаграждение за участие в опросе. Пользователь, заинтересовавшись предложением, переходит по ссылке и отвечает на вопросы. В конце появляется страница, на которой просят указать данные банковской карты, а также код из SMS — якобы для перечисления средств.

После ввода информации мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому привязана карта.

В МВД призывают не сообщать реквизиты карты и коды из SMS на сомнительных ресурсах. Также рекомендуется заранее проверять достоверность информации о «акциях», «викторинах» и подобных предложениях.

До этого мошенники внедрили новую тактику кражи средств с банковских карт россиян, используя фальшивые электронные чеки о покупках на маркетплейсах.

