Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Мошенники стали использовать схему с онлайн-опросами от банков

Мошенники стали выманивать деньги у россиян под предлогом онлайн-опросов банков
Shutterstock

Мошенники начали использовать новую схему: они маскируются под банки и предлагают гражданам за деньги пройти онлайн-опросы. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Злоумышленники размещают в интернете объявления от имени финансовых организаций, где обещают вознаграждение за участие в опросе. Пользователь, заинтересовавшись предложением, переходит по ссылке и отвечает на вопросы. В конце появляется страница, на которой просят указать данные банковской карты, а также код из SMS — якобы для перечисления средств.

После ввода информации мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому привязана карта.

В МВД призывают не сообщать реквизиты карты и коды из SMS на сомнительных ресурсах. Также рекомендуется заранее проверять достоверность информации о «акциях», «викторинах» и подобных предложениях.

До этого мошенники внедрили новую тактику кражи средств с банковских карт россиян, используя фальшивые электронные чеки о покупках на маркетплейсах.

Ранее Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домофонами.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!