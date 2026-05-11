Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домофонами

«Мошеловка»: мошенники выманивают коды из SMS под видом замены домофона
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом замены ключей от домофона. Главная цель схемы — запугать человека якобы взломом аккаунта на Госуслугах и заставить связаться с фальшивым колл-центром. Об этом рассказала РИА Новости заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, злоумышленники звонят с неизвестного номера и представляются сотрудниками управляющей компании или службы ремонта домофонов. Они сообщают о замене оборудования в подъезде и предлагают получить новые ключи.

Для этого мошенники просят подтвердить данные владельца квартиры или оформить заявку, а затем требуют назвать код из SMS. После этого человеку начинают приходить поддельные уведомления о взломе аккаунта на «Госуслугах» с призывом срочно позвонить на «горячую линию». Жертва связывается по указанному номеру и попадает в мошеннический колл-центр.

В «Мошеловке» пояснили, что дальше начинается второй этап схемы — самый опасный. Во время него злоумышленники продолжают запугивать человека, из-за чего жертвы могут потерять деньги и недвижимость.

Для защиты аккаунта на «Госуслугах» Храпунова посоветовала подключить сервис «Доверенный контакт». Если код из SMS уже был передан мошенникам, в «Мошеловке» рекомендуют проверить доступ к аккаунту, обратиться в МФЦ для проверки активности в личном кабинете и сменить пароль. Также пользователям советуют предупредить банки, в которых открыты счета и карты, о возможной компрометации данных.

Ранее мошенники использовали схему с кражей аккаунтов «Госуслуги» через специальные боты в домовых чатах.

 
