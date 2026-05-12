В Якутии семь человек застряли во льдах на реке Лена

В Якутии семь человек, плывших по реке на лодках, застряли во льдах

В Олекминском районе Якутии семеро человек оказались заблокированы льдами на реке Лена. Об этом рассказали в республиканской службе спасения.

«12 мая в 05:20 (23:20 понедельника мск. — прим. ред.) поступила информация из Олекминского района просьбой о помощи», — отметили в МЧС.

По информации спасателей, в районе между устьем реки Намана и селом Хоринцы застряли три моторные лодки, на которых находились семь человек.

Также уточняется, что четыре человека дополнительно находятся на острове Харыялах. Для поиска и эвакуации пострадавших к месту происшествия направят вертолет МЧС, который вылетит из Ленска.

