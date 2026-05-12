В Якутии семь человек застряли во льдах на реке Лена

Служба спасения Якутии

В Олекминском районе Якутии семеро человек оказались заблокированы льдами на реке Лена. Об этом рассказали в республиканской службе спасения.

«12 мая в 05:20 (23:20 понедельника мск. — прим. ред.) поступила информация из Олекминского района просьбой о помощи», — отметили в МЧС.

По информации спасателей, в районе между устьем реки Намана и селом Хоринцы застряли три моторные лодки, на которых находились семь человек.

Также уточняется, что четыре человека дополнительно находятся на острове Харыялах. Для поиска и эвакуации пострадавших к месту происшествия направят вертолет МЧС, который вылетит из Ленска.

Накануне спасатели эвакуировали двух туристов с горы Эльбрус, путешественники получили обморожения. Речь идет о мужчинах из ДНР 1991 и 1979 годов рождения. В ведомстве также отметили, что в работах приняли участие десять спасателей и три единицы техники.

Ранее вертолеты МЧС использовали для эвакуации людей из труднодоступных районов Камчатки.

 
