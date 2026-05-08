Два человека с ребенком оказались заперты в охотничьем домике на Камчатке

Трое человек, включая трехлетнего ребенка, застряли в охотничьем домике в труднодоступном районе Камчатки, на их эвакуацию был отправлен вертолет МЧС. Об этом сообщает kp.ru.

В публикации отмечается, что к спасателям обратилась родственница женщины, которая с застряла в охотничьем домике на реке Левая Россошина. Это произошло из-за весеннего половодья. Застрявшие не могут выбраться своим ходом, а спасатели — не могут добраться до них на машинах или вездеходах. На эвакуацию был отправлен вертолет Ми-8 МЧС России.

Если экипажу летательного аппарата не удастся найти место для посадки рядом с охотничьим домиком, то спасатели готовы десантироваться и эвакуировать людей с помощью лебедочной грузовой системы, заявили в ведомстве.

