С Эльбруса эвакуировали туристов

Спасатели эвакуировали двух туристов с Эльбруса, они получили обморожения

Спасатели МЧС России эвакуировали двух туристов с Эльбруса, путешественники получили обморожения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

По ее информации, речь идет о мужчинах из Донецкой народной республики 1991 и 1979 года рождения. Из доставили на поляну Азау.

«Мужчин, предварительно, с обморожением, передали бригаде медиков», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в работах приняли участие десять спасателей и три единицы техники.

Несколькими часами ранее сообщалось, что спасатели нашли двух туристов, застрявших на Эльбрусе.

10 мая на Эльбрусе пропали два туриста. Они могли находиться на высоте 5,1 тыс. м. Сейчас на горе морозная погода, поэтому спасатели во время поисков старались действовать максимально быстро.

Эльбрус — самая высокая горная вершина (5 642 метра) России и Европы, если проводить границу между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Ее пытаются покорить тысячи альпинистов.

Ранее голодавший пять дней альпинист покорил две вершины Эльбруса за день и установил рекорд.