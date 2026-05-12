В России приближаются еще одни трехдневные выходные

В июне россиян ждет следующая короткая рабочая неделя. Об этом сообщила ТАСС директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.

«В июне россиян ждет короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня (с понедельника по четверг), после чего последуют три дня выходных: 12, 13 и 14 июня (с пятницы по воскресенье)», — уточнила эксперт.

Она отметила, что пятница, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как он непосредственно предшествует празднику — Дню России.

Как рассказала Богданова-Шемраева, всего в первом месяце лета ожидается 21 рабочий день и девять выходных.

При этом летом 2026 года при пятидневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье россияне будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов выступил с предложением рассмотреть в России возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней.

По его словам, самым справедливым и объективным решением могло бы стать равномерное распределение выходных между зимним и весенним периодами, что позволит сохранить привычный объем, но сделает их использование более удобным.

