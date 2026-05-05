В Совфеде предложили сократить новогодние выходные в пользу майских

Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В России стоит рассмотреть возможность сокращения продолжительности новогодних каникул в пользу увеличения майских праздничных дней. С таким предложением выступил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости.

«Согласно производственному календарю на 2027 год, новогодние праздники вновь будут длиться дольше 10 дней, тогда как майские выходные значительно короче и разделены рабочими днями», — отметил он.

Гибатдинов уточнил, что во время майских праздников, когда устанавливается хорошая погода, многие жители страны планируют отдых на природе и поездки за город. При этом из-за разрыва между выходными людям «приходится возвращаться на работу буквально на несколько дней».

По словам сенатора, самым справедливым и объективным решением могло бы стать равномерное распределение праздничных дней между зимним и весенним периодами, что позволит сохранить привычный объем, но сделает их использование более удобным.

До этого психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказала «Газете.Ru», что в этом году многие люди недовольны количеством майских праздников: они считают, что выходных должно быть больше. Такое чувство может быть вызвано эффектом контраста, иллюзией планирования, социальным сравнением и нарушением ритуала.

Ранее россиян предупредили об опасности работы без отдыха.

 
