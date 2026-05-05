Россияне назвали навыки, которые хотят освоить ради роста дохода

Россияне чаще всего хотят развить навыки работы со специализированными программами, включая 1С, AutoCAD, Photoshop, Figma, Revit, для роста дохода. Такой вариант выбрали 28% участников опроса hh.ru. Результаты есть у «Газеты.Ru».

На втором месте оказались цифровые и IT-навыки. Программирование на Python, JavaScript и 1С, аналитику данных, работу с SQL, продвинутым Excel, нейросетями и кибербезопасностью хотели бы прокачать 25% респондентов. Замыкают тройку навыки в сфере финансов и учета — налоги, бюджетирование и инвестиции. Их планируют развивать 18% опрошенных.

Далее идут маркетинг и продажи, включая SEO, контекстную рекламу и переговоры о цене, а также юридическая грамотность — договоры, патенты и защита прав. Эти варианты выбрали по 17% участников опроса. Столько же респондентов хотят изучать иностранные языки для работы. Навыки вождения планируют развивать 16%, управление проектами, включая Agile, Scrum и профессиональный тайм-менеджмент, — 14%, ремонтные и строительные навыки — 13%, медицину и здоровье для смены профессии или ухода за близкими — 7%.

Исследование показало заметные различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще выбирают прикладные программы: работа со специализированным ПО оказалась приоритетом для 30% респонденток против 25% мужчин. Также женщины чаще интересуются маркетингом — 20,3% против 12% — и финансами — 21% против 15%. Мужчины, напротив, чаще хотят развивать ремонтные и строительные навыки. Такой вариант выбрали 29% мужчин и только 2,2% женщин. Кроме того, мужчины заметно чаще планируют получить водительские права разных категорий — 21,1% против 11% среди женщин.

Возрастной срез показал, что молодые россияне 18–24 лет чаще ориентируются на цифровую и маркетинговую среду. В этой группе 31,5% выбрали маркетинг и продажи, что почти вдвое выше среднего показателя по выборке. Респонденты 25–34 лет больше нацелены на системное развитие: 35% хотят углубленно изучать специализированное ПО, а интерес к IT-навыкам среди них достигает 30%. У участников опроса 35–44 и 45–54 лет заметен более прагматичный подход: они чаще интересуются управлением проектами и финансами. Респонденты старше 55 лет чаще других пока не определились с направлением развития. Таких среди них 25%. При этом именно в этой группе выше всего интерес к медицине и здоровью — 10% хотят прокачать такие знания, чтобы поддерживать собственное здоровье и ухаживать за близкими.

По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, мотивация зависит от уровня дохода. Респонденты с доходами ниже 20 тыс. рублей чаще хотят сменить профессию или начать бизнес — 17% и 14% соответственно. Участники с доходом 150–170 тыс. рублей чаще думают о конкурентоспособности: этот мотив назвали 65% представителей группы, заключила Игнатова.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что россияне будут дольше искать работу.