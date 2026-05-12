Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

На северо-востоке Сахалина нефть вышла на поверхность

В Ногликском районе Сахалина произошел выход нефти на поверхность
Правительство Сахалинской области

На северо-востоке Сахалина произошел естественный выход нефти на поверхность. Об этом сообщает правительство Сахалинской области.

ЧП произошло в районе поселка Катангли Ногликского района. В настоящее время нефтяники уже приступили к работам по ликвидации разлива. Сегодня в поселок прибудут специалисты Росприроднадзора, которые оценят масштабы ситуации и установят точные причины происшедшего.

Правительство области по поручению губернатора Валерия Лимаренко держит ситуацию на контроле. Министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами, а руководителю Агентства по делам ГО и ЧС при необходимости для ликвидации разлива выделить специализированное оборудование из областного материального резерва.

21 апреля эколог, директор Всероссийского института природы Андрей Пешков заявил, что разлив нефти в Туапсе повлияет на морскую среду и прибрежные зоны региона.

Ранее разлив 80 тонн бензина произошел в Мурманской области.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!