На северо-востоке Сахалина нефть вышла на поверхность

На северо-востоке Сахалина произошел естественный выход нефти на поверхность. Об этом сообщает правительство Сахалинской области.

ЧП произошло в районе поселка Катангли Ногликского района. В настоящее время нефтяники уже приступили к работам по ликвидации разлива. Сегодня в поселок прибудут специалисты Росприроднадзора, которые оценят масштабы ситуации и установят точные причины происшедшего.

Правительство области по поручению губернатора Валерия Лимаренко держит ситуацию на контроле. Министру экологии поручено организовать взаимодействие со всеми ответственными ведомствами, а руководителю Агентства по делам ГО и ЧС при необходимости для ликвидации разлива выделить специализированное оборудование из областного материального резерва.

