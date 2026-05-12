В Бразилии несколько домов обрушились в результате взрыва

CNN Brasil: в Сан-Паулу несколько домов разрушены при взрыве
На западе бразильского Сан-Паулу произошел взрыв в доме, в результате чего несколько зданий разрушены. Об этом сообщает CNN Brasil.

Специалисты в настоящее время рассматривают различные версии произошедшего. По предварительным данным, инцидент случился в тот момент, когда бригада проводила техническое обслуживание системы газоснабжения. Повреждение трубопровода могло привести к взрыву.

По данным пожарной службы, один человек не выжил, еще несколько пострадали. Также уточняется, что одного человека ищут под завалами с помощью собак-ищеек.

Накануне пожар произошел в поселке Бисерть в Свердловской области. Огонь охватил семь частных домов. Распространению пламени способствовали плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщал Telegram-канал 112. По его данным, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находились более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

Ранее в Чечне четыре человека пострадали при взрыве газа.

 
