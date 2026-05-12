В Бразилии несколько домов обрушились в результате взрыва

CNN Brasil: в Сан-Паулу несколько домов разрушены при взрыве

На западе бразильского Сан-Паулу произошел взрыв в доме, в результате чего несколько зданий разрушены. Об этом сообщает CNN Brasil.

Специалисты в настоящее время рассматривают различные версии произошедшего. По предварительным данным, инцидент случился в тот момент, когда бригада проводила техническое обслуживание системы газоснабжения. Повреждение трубопровода могло привести к взрыву.

По данным пожарной службы, один человек не выжил, еще несколько пострадали. Также уточняется, что одного человека ищут под завалами с помощью собак-ищеек.

