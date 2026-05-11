Над ФРГ столкнулись два самолета

DPA: два небольших самолета столкнулись в небе над Германией, пострадавших нет

Два небольших самолета столкнулись в небе на юго-западе Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

Столкновение произошло примерно в 800 метрах над землей.

«Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в (городах - ред.) Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться», — говорится в сообщении.

В небе над городом Хоккенхайм федеральной земли Баден-Вюртемберг столкнулись мотопланер и самолет с винтовым двигателем, никто не пострадал.

