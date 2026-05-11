Над ФРГ столкнулись два самолета

DPA: два небольших самолета столкнулись в небе над Германией, пострадавших нет
Два небольших самолета столкнулись в небе на юго-западе Германии. Об этом сообщает агентство DPA.

Столкновение произошло примерно в 800 метрах над землей.

«Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в (городах - ред.) Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться», — говорится в сообщении.

В небе над городом Хоккенхайм федеральной земли Баден-Вюртемберг столкнулись мотопланер и самолет с винтовым двигателем, никто не пострадал.

26 апреля в аэропорту Дели у пассажирского самолета загорелся двигатель. СМИ писали, что воздушное судно должно было отправиться из Индии в Швейцарию.

Однако в момент разбега один из двигателей лайнера оказался охвачен огнем, поэтому пилотам пришлось прервать вылет. Находившихся на борту людей эвакуировали, у шести из них диагностировали травмы.

22 апреля газета The New York Post написала, что в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке едва не столкнулись два самолета, заходившие на посадку.

Ранее в Польше разбился самолет.

 
