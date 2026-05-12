В Таиланде россияне подрались друг с другом на улице

Полиция Таиланда оштрафовала пятерых россиян за драку на туристическом курорте Пхукет. Об этом сообщает новостной портал Phuket News.

По словам начальника местной полиции, драка произошла между гражданами России. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин вступил в спор с находящимися в уличном кафе четырьмя туристами из РФ. Перепалка затем перешла в драку.

Полиция задержала дебоширов и доставила их в участок. После уплаты штрафа за нарушения общественного порядка в публичном месте, россияне договорились, что не будут подавать друг на друга заявления. Затем они были освобождены.

5 февраля стало известно, что иммиграционные власти Таиланда депортировали 20 россиян за нарушение правил пребывания в стране.

До этого посол РФ в Таиланде сообщил, что в 2025 году из королевства депортировали более 100 россиян.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.