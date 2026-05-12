Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Таиланде россияне подрались друг с другом на улице

В Пхукете полиция оштрафовала пятерых россиян за уличную драку
Walter G. Allgöwer/Global Look Press

Полиция Таиланда оштрафовала пятерых россиян за драку на туристическом курорте Пхукет. Об этом сообщает новостной портал Phuket News.

По словам начальника местной полиции, драка произошла между гражданами России. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения россиянин вступил в спор с находящимися в уличном кафе четырьмя туристами из РФ. Перепалка затем перешла в драку.

Полиция задержала дебоширов и доставила их в участок. После уплаты штрафа за нарушения общественного порядка в публичном месте, россияне договорились, что не будут подавать друг на друга заявления. Затем они были освобождены.

5 февраля стало известно, что иммиграционные власти Таиланда депортировали 20 россиян за нарушение правил пребывания в стране.

До этого посол РФ в Таиланде сообщил, что в 2025 году из королевства депортировали более 100 россиян.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!