На стадионе ВТБ Арена в Москве провели эвакуацию

На стадионе ВТБ Арена в Москве после футобольного матча прошла эвакуация

На столичном стадионе ВТБ Арена после футбольного матча прошла эвакуация. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

После окончания игры между «Динамо» и Краснодаром» сотрудники арены призвали зрителей экстренно покинуть стадион через основные и эвакуационные выходы. В здание ВТБ Арены вошли сотрудники Росгвардии.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», после завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с правилами безопасности все такие сообщения подлежат обязательной проверке. При этом территория обследуется с помощью служебных собак. В результате проверки никаких опасных предметов на ВТБ Арене найдено не было.

12 декабря правоохранители эвакуировали около 1,5 тысячи человек из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования.

Ранее в Москве эвакуировали экономический корпус МГУ.