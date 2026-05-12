Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

На стадионе ВТБ Арена в Москве провели эвакуацию

На стадионе ВТБ Арена в Москве после футобольного матча прошла эвакуация
РИА Новости

На столичном стадионе ВТБ Арена после футбольного матча прошла эвакуация. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

После окончания игры между «Динамо» и Краснодаром» сотрудники арены призвали зрителей экстренно покинуть стадион через основные и эвакуационные выходы. В здание ВТБ Арены вошли сотрудники Росгвардии.

По сведениям издания «Спорт-Экспресс», после завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с правилами безопасности все такие сообщения подлежат обязательной проверке. При этом территория обследуется с помощью служебных собак. В результате проверки никаких опасных предметов на ВТБ Арене найдено не было.

12 декабря правоохранители эвакуировали около 1,5 тысячи человек из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы после анонимного сообщения об угрозе минирования.

Ранее в Москве эвакуировали экономический корпус МГУ.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!